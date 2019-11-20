В Совфеде рассказали о подготовке закона, регламентирующего электромагнитные излучения

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с ФАН сообщил о разработке нового законопроекта, регламентирующего электромагнитные излучения.
В Совфеде рассказали о подготовке закона, регламентирующего электромагнитные излучения
  • РИА Новости

По его словам, в Совете Федерации поддержали предложение Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений маркировать источники электромагнитного поля — мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, Wi-Fi-роутеры.

«Люди должны знать, что это является опасным и наносит вред здоровью. Мы пишем: «Курение вредит вашему здоровью». Точно так же на телефоне может быть написано, что телефон вредит вашему здоровью», — пояснил сенатор.

Он добавил, что в Совфеде вопрос о влиянии электромагнитных излучений на здоровье человека обсуждается уже второй год. В комитете по социальной политике была специально создана рабочая группа экспертного совета, который проводил круглые столы с участием специалистов.

Круглый также уточнил, что все экспертные мнения будут учтены в разработке новой законодательной инициативы.

Ранее сообщалось, что российские учёные призвали ввести для гаджетов специальную маркировку, предупреждающую об электромагнитном излучении.

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