В Совфеде рассказали о подготовке закона, регламентирующего электромагнитные излучения

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с ФАН сообщил о разработке нового законопроекта, регламентирующего электромагнитные излучения.

По его словам, в Совете Федерации поддержали предложение Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений маркировать источники электромагнитного поля — мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, Wi-Fi-роутеры.

«Люди должны знать, что это является опасным и наносит вред здоровью. Мы пишем: «Курение вредит вашему здоровью». Точно так же на телефоне может быть написано, что телефон вредит вашему здоровью», — пояснил сенатор.

Он добавил, что в Совфеде вопрос о влиянии электромагнитных излучений на здоровье человека обсуждается уже второй год. В комитете по социальной политике была специально создана рабочая группа экспертного совета, который проводил круглые столы с участием специалистов.

Круглый также уточнил, что все экспертные мнения будут учтены в разработке новой законодательной инициативы.

Ранее сообщалось, что российские учёные призвали ввести для гаджетов специальную маркировку, предупреждающую об электромагнитном излучении.