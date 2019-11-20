Эксперт оценил новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД

Короткая ссылка
Кандидат наук, эксперт по транспорту Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД.
Эксперт оценил новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД
  • © РИА Новости

По его мнению, обновлённый дизайн вагонов может встать в один ряд с другими нововведениями от РЖД, которые осуществляются с целью поднять доходность компании.

«Что касается самого дизайна и того, как его примут, сказать что-то трудно, но тут нет ничего страшного, что они купят эти вагоны, они делают что-то своё. В РЖД последние несколько лет обновляют дизайн вагонов. Мне кажется, что их нужно в этом плане поддерживать. Они молодцы», — отметил специалист.

По его словам, замена вагонов — это ещё одно подтверждение того, что РЖД ищет себя в новых условиях рынка.

РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить