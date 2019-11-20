Эксперт оценил новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД

Кандидат наук, эксперт по транспорту Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД.

По его мнению, обновлённый дизайн вагонов может встать в один ряд с другими нововведениями от РЖД, которые осуществляются с целью поднять доходность компании.

«Что касается самого дизайна и того, как его примут, сказать что-то трудно, но тут нет ничего страшного, что они купят эти вагоны, они делают что-то своё. В РЖД последние несколько лет обновляют дизайн вагонов. Мне кажется, что их нужно в этом плане поддерживать. Они молодцы», — отметил специалист.

По его словам, замена вагонов — это ещё одно подтверждение того, что РЖД ищет себя в новых условиях рынка.

РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.