На Дону задержали действовавшую под прикрытием НИИ банду браконьеров

Правоохранительные органы пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, в результате спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища с поличным задержаны 11 жителей Калачёвского и близлежащих районов.

Предполагаемый организатор группы — работник областного отделения НИИ озёрного и речного рыбного хозяйства. Нарушители добывали запрещённые биоресурсы и продавали их оптовыми партиями, внося в акты ложные данные о периодах и объёмах улова.

Отмечается, что изъято шесть лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно добытой рыбы, при этом один из видов занесён в Красную книгу России. Предварительный ущерб оценивается более чем в 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Хабаровском крае задержали шестерых подозреваемых в браконьерстве.