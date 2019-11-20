На Дону задержали действовавшую под прикрытием НИИ банду браконьеров
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По её словам, в результате спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища с поличным задержаны 11 жителей Калачёвского и близлежащих районов.
Предполагаемый организатор группы — работник областного отделения НИИ озёрного и речного рыбного хозяйства. Нарушители добывали запрещённые биоресурсы и продавали их оптовыми партиями, внося в акты ложные данные о периодах и объёмах улова.
Отмечается, что изъято шесть лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно добытой рыбы, при этом один из видов занесён в Красную книгу России. Предварительный ущерб оценивается более чем в 2,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Хабаровском крае задержали шестерых подозреваемых в браконьерстве.