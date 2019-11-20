С 2024 года МФЦ начнут предоставлять россиянам услуги всех госорганов

С 2024 года ведомства России прекратят оказывать услуги гражданам и передадут эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), заявил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.

Ожидается, что законопроект, подготовленный Минэкономразвития, вступит в силу с 1 января 2021 года и позволит оптимизировать и улучшить работу госсервисов.

При этом сохранятся некоторые исключения из правил при «неустранимых случаях», которые определят позднее.

Как отметил Шипов, законопроект предлагает «новую философию взаимодействия человека с государством».

«Законопроект впервые закрепляет принципы, которые делают получение услуг максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства... если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя», — объяснил он.

Планируется, что услуги в МФЦ будут доступны гражданам вне зависимости от их места прописки и в электронной форме, при этом некоторые услуги будут предлагаться россиянам до фактического обращения в центры.

Замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский выразил мнение, что подобные проекты необходимы в связи с «медленным затуханием» института МФЦ.

В октябре доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Петербурге позволит ускорить процесс взаимодействия россиян с государством.