СМИ: На базе МФЦ планируют организовать общественную приёмную

Минэкономразвития направило в федеральные ведомства и регионы проект концепции обновлённых многофункциональных центров — МФЦ 2.0, сообщает газета «Известия».

«Мы хотим, чтобы МФЦ стали лицом государства, объединив в себе единый фронт-офис по государственным и негосударственным общественно значимым услугам», — рассказал замглавы ведомства Савва Шипов.

В частности, на базе МФЦ планируют организовать общественную приёмную, где население сможет получить консультации чиновников по сложным, нетиповым вопросам или обсудить темы, требующие присутствия представителей нескольких ведомств.

Форматов может быть несколько: и личный приём заявителей, и коллективные консультации, и прямые линии, и видеоконференции, и общественные слушания.

МФЦ также станут участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Как пояснили в пресс-службе МЭР, обсуждается распространение практики адвокатских контор.

Кроме того, цифровая трансформация МФЦ может начаться со сбора биометрических данных и выдачи электронных паспортов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,5 млн жителей Подмосковья обратились в МФЦ в июле.