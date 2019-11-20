Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющееся письмо.

Проект предусматривает штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей для россиян, совершающих в ночное время (с 23:00 до 7:00) «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан».

Под шумом, в частности, подразумевается слишком громкое пение, использование звуковоспроизводящих устройств, крики, а также проведение строительных работ.

При этом действие статьи не распространяется на нарушение тишины, вызванное пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

В настоящее время для того, чтобы полиция выезжала в случае жалобы жителей на шум от соседей, требуется наличие дополнительных соглашений региональных властей с правоохранительными органами (такие договоры подписаны в 28 из 85 субъектов России).

«Наша задача заключается в том, чтобы не просто установить новый состав административного правонарушения, а в том, чтобы чётко прописать, кто должен реагировать и выезжать на вызовы граждан по таким жалобам», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

В 2018 году ФАН передавало, что в Петербурге предложили принять закон о режиме тишины и покоя в дневное время.