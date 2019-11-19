Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Волгограде увеличилось до пяти

Число пострадавших в результате столкновения грузовика с более чем десятью автомобилями в Волгограде увеличилось до пяти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«До пяти возросло количество человек, которым медиками оказана помощь после ДТП. Среди них — двухлетний ребёнок», — отметили в полиции.

По имеющимся данным, водитель взял грузовик в аренду и вёз в нём морковь. По его словам, причиной аварии стало то, что у машины отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ленина в Волгограде грузовой автомобиль снёс более десяти машин.