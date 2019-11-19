СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму

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Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Крыму Ольгу Постнову.
СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму
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«Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — заявила она.

По данным телеканала, во время подготовки сюжета о несанкционированной торговле на рынке в Евпатории оператора ударили по лицу и повредили камеру.

В октябре российские журналисты попали под обстрел в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

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