СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму

Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Крыму Ольгу Постнову.

«Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — заявила она.

По данным телеканала, во время подготовки сюжета о несанкционированной торговле на рынке в Евпатории оператора ударили по лицу и повредили камеру.

В октябре российские журналисты попали под обстрел в самопровозглашённой Донецкой народной республике.