СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму
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«Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — заявила она.
По данным телеканала, во время подготовки сюжета о несанкционированной торговле на рынке в Евпатории оператора ударили по лицу и повредили камеру.
В октябре российские журналисты попали под обстрел в самопровозглашённой Донецкой народной республике.