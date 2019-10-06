Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

Журналисты РЕН ТВ и «Известий» попали под обстрел в районе посёлка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР).

«Съёмочная группа РЕН ТВ попала под обстрел в самопровозглашённой ДНР. Инцидент произошёл в районе посёлка Коминтерново», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

На сайте «Известий» сообщается, что корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев ездили в Коминтерново снимать последствия ночного обстрела. Их сопровождала Народная полиция ДНР.

При обстреле журналисты спрятались в подвале, где просидели полтора часа. Никто из них не пострадал.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил об уничтожении корректировавшего огонь ВСУ беспилотника.