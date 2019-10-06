Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
- РИА Новости
«Съёмочная группа РЕН ТВ попала под обстрел в самопровозглашённой ДНР. Инцидент произошёл в районе посёлка Коминтерново», — говорится в сообщении на сайте телеканала.
На сайте «Известий» сообщается, что корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев ездили в Коминтерново снимать последствия ночного обстрела. Их сопровождала Народная полиция ДНР.
При обстреле журналисты спрятались в подвале, где просидели полтора часа. Никто из них не пострадал.
Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил об уничтожении корректировавшего огонь ВСУ беспилотника.