Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолёте

Минтранс России изучает ситуацию с нормами провоза животных в самолёте и подготовит предложения в случае необходимости их изменения, заявил замминистра транспорта России Александр Юрчик.

«Мы сейчас изучаем эту ситуацию... установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно», — цитирует РИА Новости Юрчика.

Замминистра пояснил, что трудности с установлением норм связаны с наличием большого количества модификаций воздушных судов.

Юрчик также уточнил, что ведомство устанавливает общие требования, а авиаперевозчики — более конкретные.

«Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история», — добавил он.

24 июля в федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД) расширили список животных, которых можно перевозить в поездах без сопровождения владельцев, добавив в него енотов, ежей, игуан и лягушек.