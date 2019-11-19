Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолёте

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Минтранс России изучает ситуацию с нормами провоза животных в самолёте и подготовит предложения в случае необходимости их изменения, заявил замминистра транспорта России Александр Юрчик.
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолёте
  • Pixabay

«Мы сейчас изучаем эту ситуацию... установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно», — цитирует РИА Новости Юрчика.

Замминистра пояснил, что трудности с установлением норм связаны с наличием большого количества модификаций воздушных судов.

Юрчик также уточнил, что ведомство устанавливает общие требования, а авиаперевозчики — более конкретные.

«Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история», — добавил он.

24 июля в федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД) расширили список животных, которых можно перевозить в поездах без сопровождения владельцев, добавив в него енотов, ежей, игуан и лягушек.

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