Власти Москвы планируют вернуть восьмерых детей их матери

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В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что восьмерых детей, которых обнаружили простуженными в квартире с бабушкой, планируют вернуть матери после того, как она наладит ситуацию в семье.
Власти Москвы планируют вернуть восьмерых детей их матери
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время здоровью и безопасности детей ничего не угрожает.

Отмечается, что мать детей попросила временно передать их в Центр поддержки семьи и детства из-за сложной жизненной ситуации.

«После обследования будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей. Подчёркиваем, что, как только мама наладит ситуацию в семье, дети по её просьбе сразу же будут переданы ей», — заявили в департаменте.

По информации ведомства, мать заботилась о детях, они ходят в школу и детский сад, а в образовательных учреждениях семья характеризуется положительно. В департаменте добавили, что органы соцзащиты будут действовать «исключительно в интересах детей».

Ранее СК начал проверку из-за того, что в Москве мать на несколько дней оставила дома с бабушкой восьмерых простуженных детей.

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