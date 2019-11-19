Суд в Москве отменил решение о штрафе по статье о фейковых новостях

Хорошёвский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины» об административном штрафе по статье о фейковых новостях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Фёдора Трусова.

«Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошёвский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи», — заявил Трусов.

Адвокат объяснил, что причиной отмены решения является ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в мировом суде.

При этом 21 декабря в районном суде ожидается рассмотрение жалобы на штраф в отношении главного редактора ИД «Момент истины» Евгения Гнеушева.

В октябре судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил административные штрафы по статье о фейковых новостях в отношении организации «Момент истины» и главного редактора издания.