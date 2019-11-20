В России стартовал педагогический конкурс «Учитель будущего»

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Масштабный педагогический конкурс «Учитель будущего», направленный на выявление лучших специалистов страны, стартовал в России.
В России стартовал педагогический конкурс «Учитель будущего»
  • РИА Новости

В рамках этого проекта по всей стране будут искать преподавателей, которые применяют инновационные подходы и необычные способы обучения. Успешные практики планируют внедрить во все российские школы. Профессиональный конкурс запущен президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«Основная философия национального проекта нашла своё отражение в новом отраслевом конкурсе. Он запускает некий вектор для работы нашей огромной команды учительского сообщества, и, естественно, он устремлён во благо, в развитие наших детей», — заявила в беседе с Пятым каналом заместитель министра просвещения России Марина Ракова.

На реализацию федерального проекта выделено 15,5 млрд рублей и шесть лет. В рамках проекта будут созданы центры непрерывного повышения квалификации и оценки профессионального мастерства учителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что зарплаты подмосковных учителей выросли в 2019 году.

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