Госдума одобрила во втором чтении проект о хранении личных данных

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Государственная дума во втором чтении одобрила законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушение операторами требований хранения персональных данных в России.
Госдума одобрила во втором чтении проект о хранении личных данных
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как считают авторы законопроекта, неисполнение обязанности по локализации баз с личными данными создаёт угрозу безопасности граждан, а также препятствия эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, по мнению авторов инициативы, это угрожает функционированию критической информационной инфраструктуры.

Перед вторым чтением комитет по госстроительству и законодательству Госдумы принял поправки. Предлагается назначать при первом нарушении штраф для должностных лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн рублей. 

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение операторами требований хранения персональных данных в России.

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