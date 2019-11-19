В Госдуме оценили идею введения официальной продажи «красивых» автономеров

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал идею официальной продажи «красивых» автомобильных номеров.

Он отметил, что практика продажи автомобильных номеров через аукционы уже есть в ряде стран.

«Не думаю, что большое количество желающих будет участвовать в аукционах, поднимая цены до каких-то нереальных цифр. Но если «красивый» номер будет в два-три раза дороже, то эта цена по карману многим любителям таких номеров. Не думаю, что выручка будет очень большой. Но такую возможность людям надо дать», — полагает Лысаков.

По мнению парламентария, деньги, вырученные от аукционов, должны идти на благотворительность.