В Госдуме оценили идею введения официальной продажи «красивых» автономеров
- РИА Новости
Он отметил, что практика продажи автомобильных номеров через аукционы уже есть в ряде стран.
«Не думаю, что большое количество желающих будет участвовать в аукционах, поднимая цены до каких-то нереальных цифр. Но если «красивый» номер будет в два-три раза дороже, то эта цена по карману многим любителям таких номеров. Не думаю, что выручка будет очень большой. Но такую возможность людям надо дать», — полагает Лысаков.
По мнению парламентария, деньги, вырученные от аукционов, должны идти на благотворительность.