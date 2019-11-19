В Госдуме оценили идею введения официальной продажи «красивых» автономеров

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал идею официальной продажи «красивых» автомобильных номеров.
В Госдуме оценили идею введения официальной продажи «красивых» автономеров
  • РИА Новости

Он отметил, что практика продажи автомобильных номеров через аукционы уже есть в ряде стран.

«Не думаю, что большое количество желающих будет участвовать в аукционах, поднимая цены до каких-то нереальных цифр. Но если «красивый» номер будет в два-три раза дороже, то эта цена по карману многим любителям таких номеров. Не думаю, что выручка будет очень большой. Но такую возможность людям надо дать», — полагает Лысаков.

По мнению парламентария, деньги, вырученные от аукционов, должны идти на благотворительность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить