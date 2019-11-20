В Национальном автомобильном союзе оценили идею ввести систему продажи «красивых» автономеров

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу получать «красивые» автомобильные номера через сервис госуслуг.
В Национальном автомобильном союзе оценили идею ввести систему продажи «красивых» автономеров
  • РИА Новости

«Об этом говорят так долго и так давно, что свежо предание — верится с трудом. По всей видимости, государство решило из этого извлекать прибыль и не отдавать в руки мелких коррупционеров или работающих с ними дельцов. Наверное, это хорошо. Это правильно», — отметил он.

Хайцеэр добавил, что нужно понять, по каким параметрам будет определяться «красота» номера, ведь оценочное мнение всегда субъективное.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал идею официальной продажи «красивых» автомобильных номеров.

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