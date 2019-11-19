В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров

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Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала среднюю стоимость новогодних туров.
В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров
  • РИА Новости

По её словам, в нынешнем году бюджетные цены с чартерным перелётом, но без экскурсий, оказались ниже, чем в прошлом году в это же время.

Она отметила, что средняя цена продаваемых туров практически на всех экзотических направлениях, за исключением Турции и ОАЭ, составляет порядка 75—80 тыс. рублей.

«Это неделя, размещение три звезды, с завтраком или системой «всё включено», — уточнила Ломидзе.

Она также добавила, что в Турции на тех же условиях можно отдохнуть за 35—40 тыс. рублей.

Ранее портал Nation News рассказывал о планах россиян на зимние каникулы. 

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