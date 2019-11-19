Эксперт оценил перспективу введения системы продажи «красивых» автономеров

Главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников в беседе с «Российской газетой» прокомментировал идею о запуске системы, которая позволит гражданам покупать «красивые» автомобильные номера.

По его мнению, это актуальная и полезная реформа, главным фактором успеха которой станет грамотная, простая и прозрачная реализация.

«Легализация продажи «красивых» регистрационных номеров — долгожданная реформа, выводящая отделения МРЭО из коррупционной зоны. Например, во многих дилерских центрах премиальных марок расценки на красивые регзнаки порой открыто прописаны в прайс-листах на дополнительные услуги. А в интернете продажа красивых номеров и вовсе поставлена на конвейер», — убеждён Огородников.

По его словам, многие аспекты реформы пока не ясны, в частности, как будут оцениваться сочетания букв и цифр, какие номера будут продаваться напрямую, а какие с помощью аукционов, будет ли верхняя граница цен.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Министерство внутренних дел и Минэкономразвития договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

В июле председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получать номерные знаки непосредственно у изготовителя.