Финалист конкурса «Лидеры России» рассказал о проекте «Чек-лист здоровья»

Финалист конкурса «Лидеры России» Иван Василенко в беседе с Пятым каналом сообщил о возможностях своего нового интернет-проекта «Чек-лист здоровья», который был создан с целью помочь россиянам следить за состоянием организма.

По его словам, новая разработка не только сможет напомнить о необходимости похода к врачу, но и даст рекомендации, как удобнее это сделать.

По словам Василенко, многие до сих пор точно не знают, каких врачей необходимо посетить, и думают, что записаться на приём сложно.

«Мы можем получить информацию, какие именно виды процедур нужно проходить разным возрастным группам в зависимости от пола», — пояснил Василенко.

Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен главой комитета цифрового развития и связи Курской области.