В Роскачестве рассказали, как определить качество вина в домашних условиях

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Эксперты Роскачества дали рекомендации, как определить качество вина в домашних условиях, сообщает Nation News со ссылкой на данные ведомства.
В Роскачестве рассказали, как определить качество вина в домашних условиях
  • Pixabay

«В домашних условиях, скорее всего, недоступны даже самые простые методы физико-химического анализа вин. Тогда можно воспользоваться методом сенсорного или органолептического анализа. То есть внешний вид, аромат и вкус», — пояснили в ведомстве.

Специалисты рекомендовали обращать внимание на прозрачность и чистоту вина: хлопья, осадок или неестественный цвет дают повод усомниться в его качестве.

Кроме того, эксперты Роскачества рекомендуют не приобретать алкоголь в интернете, чтобы не столкнуться с контрафактной продукцией.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с НСН рассказал, как выбирать вино. 

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