Главой Челябинска впервые избрана женщина

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Депутаты городской думы единогласно избрали Наталью Котову главой Челябинска. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Главой Челябинска впервые избрана женщина
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«Депутаты единогласно проголосовали за исполнявшую должность главы города Наталью Котову», — сказал представитель пресс-службы. 

Уточняется, что Котова исполняла обязанности мэра Челябинска с июня 2019 года. Помимо неё на пост претендовали директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев и глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.

12 ноября URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской думы сообщило, что в Челябинске прошло заседание конкурсной комиссии по выборам мэра города.

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