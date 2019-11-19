Главой Челябинска впервые избрана женщина

Депутаты городской думы единогласно избрали Наталью Котову главой Челябинска. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу гордумы.

«Депутаты единогласно проголосовали за исполнявшую должность главы города Наталью Котову», — сказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что Котова исполняла обязанности мэра Челябинска с июня 2019 года. Помимо неё на пост претендовали директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев и глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.

12 ноября URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской думы сообщило, что в Челябинске прошло заседание конкурсной комиссии по выборам мэра города.