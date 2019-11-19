Корабли Черноморского флота начали учения в Чёрном море

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В учениях, которые стартовали в Чёрном море, задействованы свыше десяти кораблей и авиация, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Корабли Черноморского флота начали учения в Чёрном море
  • РИА Новости

«Более десяти кораблей Черноморского флота вышло в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в учении задействованы фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец» и суда вспомогательного флота.

В манёврах также будут задействованы истребители Су-30СМ.

Ранее Пятый канал сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море.

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