В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

В Магаданской области впервые с 1979 года побит рекорд в 40 тонн добытого золота за год.

«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота. По состоянию на 1 ноября золотопромышленники региона добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Сообщается, что лидером по добыче рудного золота остается Тенькинский городской округ, на счету его предприятий — 16,25 тонны.

Отмечается, что Колыма сохраняет лидерские позиции по золотодобывающей отрасли в России.

Ранее независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал данные, согласно которым лидерами по доле высоких зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.