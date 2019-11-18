В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась. Соответствующую информацию, как передаёт ТАСС, подтвердили в МВД России по столице.

«В настоящее время устанавливается местонахождение девушки 1990 года рождения. Заявление в полицию подала её мама, сейчас ведутся поиски», — заявили в ведомстве.

Агентство уточняет, что ранее в правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении Игнатовой, в котором отмечалось, что девушка ушла из дома утром 17 ноября в церковь и пропала.

Сообщалось, что журналистка не появилась на работе и не выходила на связь.

В сентябре 2018 года журналистка Znak.com Ирина Крючкова выехала с попутчиками из Екатеринбурга в Челябинск, после чего позвонила своей знакомой и рассказала о возникшем с водителем автомобиля конфликте.

После этого она перестала выходить на связь. Полицией был организован её розыск.

Позднее Крючкова была найдена. Как указывали в издании, её исчезновение не носило криминального характера и не было связано с профессиональной деятельностью.