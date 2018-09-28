Полиция в Челябинске разыскивает журналистку Znak.com
- РИА Новости
Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону, передаёт РИА Новости.
«Заявление о пропаже Ирины Крючковой поступало, зарегистрировано. В настоящее время проводятся мероприятия по определению её местонахождения», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что координатор челябинской редакции Ирина Крючкова 26 сентября выехала с попутчиками из Екатеринбурга в Челябинск. Позднее женщина позвонила своей знакомой и во время разговора рассказала о возникшем с водителем автомобиля конфликте.
После этого Крючкова перестала выходить на связь.