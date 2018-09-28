Полиция в Челябинске разыскивает журналистку Znak.com

Полиция начала розыск журналистки Znak.com Ирины Крючковой, которая пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск.

Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону, передаёт РИА Новости.

«Заявление о пропаже Ирины Крючковой поступало, зарегистрировано. В настоящее время проводятся мероприятия по определению её местонахождения», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что координатор челябинской редакции Ирина Крючкова 26 сентября выехала с попутчиками из Екатеринбурга в Челябинск. Позднее женщина позвонила своей знакомой и во время разговора рассказала о возникшем с водителем автомобиля конфликте.

После этого Крючкова перестала выходить на связь.