В Совфеде рассказали о законопроекте по регулированию рынка таксомоторных перевозок

В Совете Федерации рассказали о законопроекте по регулированию рынка таксомоторных перевозок.

«Мы постарались учесть все замечания, высказанные по проблеме такси в экспертном сообществе, в самой отрасли и, конечно, в Государственно-правовом управлении администрации президента, — рассказала первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова. — Структуру отрасли мы особенно не меняем. Просто делаем так, чтобы такси было безопасно для пассажиров, находилось под контролем государства и чтобы при этом не выросла стоимость услуг».

Как пишет «Парламентская газета», документ могут внести в Госдуму уже на этой неделе.

По словам сенатора, законопроект будет регулировать всю отрасль — от частников-одиночек до крупных таксомоторных парков и агрегаторов такси.

Отмечается, что одной из задумок разработчиков было предоставление возможности работать в такси самозанятым гражданам, которые вправе рассчитывать на щадящее налогообложение. Кроме того, сенаторы намеревались ограничить количество разрешений для предоставления услуг такси в городах с целью вывести оптимальное количество машин такси на душу населения по специальной формуле: Х разрешений на 1000 жителей. Также в целях повышения безопасности пассажиров и других участников движения документ на стадии разработки предусматривал введение специальных курсов для водителей такси.

Сохранятся ли все идеи сенаторов в окончательном варианте вносимого законопроекта, пока не известно.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу Минтранса о запрете управления автобусами, троллейбусами, трамваями и такси водителями, осуждёнными за тяжкие и особо тяжкие преступления.