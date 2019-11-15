В ФАР оценили идею запретить осуждённым за тяжкие преступления управлять общественным транспортом и такси

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу Минтранса о запрете управления автобусами, троллейбусами, трамваями и такси водителями, осуждёнными за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По мнению Канаева, подобные предложения далеки от современных реалий — особенно в такси.

«То есть мы имеем ситуацию, когда агрегаторы не хотят этим заниматься, МВД тоже не соглашается выдавать эти данные — остаются только мелкие фирмы, которые будут этим заниматься. Пока непонятно, в каком виде документ будет принят, и нужно дождаться его утверждения, ведь тогда можно будет обсуждать более предметно», — заявил Канаев.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал о планах внести в Госдуму проект о проверке будущих водителей такси на наличие судимости и психических расстройств.