В ФАР оценили идею запретить осуждённым за тяжкие преступления управлять общественным транспортом и такси
- РИА Новости
По мнению Канаева, подобные предложения далеки от современных реалий — особенно в такси.
«То есть мы имеем ситуацию, когда агрегаторы не хотят этим заниматься, МВД тоже не соглашается выдавать эти данные — остаются только мелкие фирмы, которые будут этим заниматься. Пока непонятно, в каком виде документ будет принят, и нужно дождаться его утверждения, ведь тогда можно будет обсуждать более предметно», — заявил Канаев.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал о планах внести в Госдуму проект о проверке будущих водителей такси на наличие судимости и психических расстройств.