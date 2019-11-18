В Карелии таможня задержала на границе партию из 32 предметов исторического оружия

Карельская таможня задержала на российской границе 32 единицы исторического оружия XVIII — XX веков, которые гражданин России пытался провезти через пропускной пункт на автомобиле, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

«Под задними сидениями и запасным колесом автомобиля находились сабли, кортики, шпаги», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, экспертиза подтвердила, что все обнаруженные предметы являются боевым и охотничьим холодным оружием. Самым древним из найденных артефактов стала кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года.

Также были изъяты шпаги XVIII и XIX веков, пехотные и кавалерийские сабли, палаши, офицерские кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал и различное церемониальное оружие из Франции, Германии, Швеции, Австрии и других стран Западной Европы, а также США.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Петербурге осудили двух граждан Китая за попытку вывезти предметы искусства.