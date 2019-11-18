Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

Водитель автомобиля, напавший с ножом на пешехода в Мытищах, арестован. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«В отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит её слова РИА Новости.

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею. От полученного ранения тот скончался на месте.

Адвокат Роман Табаков в беседе с телеканалом «360» назвал инцидент роковой случайностью.

По его словам, потерпевший был пьян, переходил дорогу в неположенном месте и угрожал убийством, что зафиксировано регистратором. Юрист утверждает, что целью его подзащитного было не убить, а отпугнуть.

«Он и плакал, и приносил извинения. Здесь никакого нет шоу, это трагедия двух семей», — заключил он.

В конце октября в Москве четверо неизвестных на автозаправочной станции избили водителя и похитили у него рюкзак с миллионом рублей.