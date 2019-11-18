В Сочи увеличили группировку сил для борьбы с лесным пожаром

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Администрация Сочи сообщила об увеличении группировки сил для борьбы с лесным пожаром.
В Сочи увеличили группировку сил для борьбы с лесным пожаром
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«Накануне авиацией было произведено более 40 сбросов воды. Сегодня в 08:00 в воздух также был поднят вертолёт Ми-8 со сбрасывающим устройством. К ликвидации горения лесной подложки приступили 244 человека», — говорится на сайте администрации города.

Отмечается, что площадь активного горения лесной подложки в настоящий момент составляет менее 1 га.

Уточняется, что жители Лазаревского района всё ещё могут ощущать запах дыма, однако населённым пунктам огонь не угрожает. 

Ранее портал Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае приняли решение снять особый противопожарный режим.

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