В Крыму ввели режим ЧС в районе лесного пожара

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В МЧС заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма.
В Крыму ввели режим ЧС в районе лесного пожара
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», — указывается в заявлении.

Уточняется, что возгорание в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возникло 14 ноября. Распространению огня способствовали ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе.

В настоящий момент в тушении огня принимают участие более 300 человек, задействовано почти 60 единиц техники.

Ранее портал Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае приняли решение снять особый противопожарный режим.

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