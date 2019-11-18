Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Приамурье

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Состояние двух из трёх пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска становится лучше.

«Один из пациентов амурской областной детской клинической больницы ещё в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни», — приводит РИА Новости слова представителя регионального Минздрава.

Отмечается, что ещё один пациент, находящийся в благовещенской городской клинической больнице, также находится в стабильном состоянии, в сознании. 18 ноября планируется его перевод в травматологическое отделение.

14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.

18 ноября в колледже вместо занятий состоятся консультации с психологами.

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