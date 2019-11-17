Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, мужчина 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.
Указывается, что он остановил автомобиль Howo Shacman на мосту, где остановка запрещена, из-за поломки двигателя. По данным СК, обвиняемый в течение нескольких часов не предпринял попыток эвакуировать автомобиль и не оборудовал место остановки аварийным знаком, что в последующем привело к ДТП.
«Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
Обвиняемый частично признал вину.
14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, два человека пострадали.