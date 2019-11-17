Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

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Суд постановил арестовать водителя грузового автомобиля, участвовавшего в ДТП в Агинском районе Забайкальского края, в результате которого погибли семь человек. 
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. 

По данным следствия, мужчина 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Указывается, что он остановил автомобиль Howo Shacman на мосту, где остановка запрещена, из-за поломки двигателя. По данным СК, обвиняемый в течение нескольких часов не предпринял попыток эвакуировать автомобиль и не оборудовал место остановки аварийным знаком, что в последующем привело к ДТП.

«Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Обвиняемый частично признал вину.

14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, два человека пострадали.

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