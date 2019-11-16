В Ленинградской области небольшой самолёт совершил жёсткую посадку

В Ленинградской области во Всеволожском районе легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в субботу, 16 ноября, пострадавших нет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по области.

«Жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт сегодня днём, жертв и пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на место жёсткой посадки выезжали пожарно-спасательные подразделения.

По данным источника агентства в экстренных службах, самолёт принадлежит частному лицу. По словам источника, во время учебного полёта у самолёта отказал один двигатель.

Ранее URA.RU передавало, что летевший в Пермь самолёт приземлился в Екатеринбурге из-за погодных условий.