Полиция задержала четырёх подозреваемых после перестрелки в Якутии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Якутии.
«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны четверо подозреваемых в причинении огнестрельных ранений троим гражданам в одном из ресторанов посёлка Айхал», — заявили в ведомстве.
Задержанных доставили в отделение полиции, устанавливаются подробности произошедшего.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» в связи со стрельбой.