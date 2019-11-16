Полиция задержала четырёх подозреваемых после перестрелки в Якутии

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх подозреваемых после перестрелки в посёлке Айхал в Якутии, в результате которой один человек погиб и двое пострадали.

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РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Якутии. «Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны четверо подозреваемых в причинении огнестрельных ранений троим гражданам в одном из ресторанов посёлка Айхал», — заявили в ведомстве. Задержанных доставили в отделение полиции, устанавливаются подробности произошедшего. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» в связи со стрельбой.