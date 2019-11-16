В Приамурье похоронили погибшего при стрельбе в колледже студента
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомую погибшего студента Екатерину Дидык.
Панихида прошла в сельском Доме культуры.
«На похоронах было более 200 человек. Это родители Алексея, бабушка, его родной брат, его девушка Дарина. Очень много людей приехали из колледжа», — заявила Дидык.
Ранее власти Амурской области сообщили о намерении выплатить семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска 2,5 млн рублей из резервного фонда.
14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.