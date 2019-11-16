В Приамурье похоронили погибшего при стрельбе в колледже студента

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Студента Амурского колледжа строительства и ЖКХ Алексея Голубничего, погибшего в результате стрельбы в учебном заведении, похоронили в его родном селе Среднебелая Амурской области.
В Приамурье похоронили погибшего при стрельбе в колледже студента
  • © СК РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомую погибшего студента Екатерину Дидык.

Панихида прошла в сельском Доме культуры. 

«На похоронах было более 200 человек. Это родители Алексея, бабушка, его родной брат, его девушка Дарина. Очень много людей приехали из колледжа», — заявила Дидык.

Ранее власти Амурской области сообщили о намерении выплатить семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска 2,5 млн рублей из резервного фонда.

14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.

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