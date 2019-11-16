В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

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В России с начала года задержали почти 680 тыс. человек, подозреваемых в совершении различных преступлений, при этом большинство из них не имели постоянного источника дохода, а почти каждый третий в момент преступления был в состоянии опьянения.
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС со ссылкой на статистические данные Министерства внутренних дел, из всех задержанных более 109 тыс. — женщины.

Также указывается, что более 27 тыс. подозреваемых — подростки, ещё более 30 тыс. — студенты.

В МВД указали, что почти 433 тыс. задержанных не имеют постоянного источника дохода. При этом порядка 230 тыс. человек в момент преступления находились в состоянии опьянения.

Отмечается, что почти 383 тыс. задержанных уже совершали преступления.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращении 39 терактов в России с начала года.

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