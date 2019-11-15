В ЦБ рассказали, что делать с повреждёнными купюрами

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Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью «Газете.Ru» рассказал, что необходимо делать с повреждёнными купюрами.
В ЦБ рассказали, что делать с повреждёнными купюрами
  • РИА Новости

«Если у банкноты значительные повреждения — сохранилось не более 55% первоначальной площади, — такая банкнота тоже является платёжеспособной, но с ней лучше сразу обратиться в банк», — пояснил он.

Демиденко отметил, что по результатам бесплатной экспертизы, в проведении которой кредитное учреждение не имеет права отказать, гражданин получит соответствующую сумму через кассу кредитной организации или на свой банковский счёт.

В июне kp.ru сообщала, что из Крыма на Украину пытались вывезти альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства. 

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