Таможенники пресекли вывоз из Крыма на Украину коллекции старинных купюр
- © crimea.customs.ru
Житель полуострова не предоставил никаких документов на антиквариат и не указал коллекцию в таможенной декларации.
«Среди выявленных банкнот — денежные знаки номиналом 250 рублей 1918 года, а также государственные кредитные билеты номиналом 1 рубль, 5 рублей и 10 рублей (1898—1909 годов), казначейские знаки номиналом 20 и 40 рублей», — заявили в пресс-службе крымской таможни.
Там напомнили, что вывозить антиквариат, в том числе ценные бумаги старше 100 лет, можно только со специальным разрешением от Минкультуры. Также необходимо внести ценный груз в таможенную декларацию.
В 2018 году портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростове-на-Дону дело о контрабанде античных монет передали в суд.