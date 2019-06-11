Таможенники пресекли вывоз из Крыма на Украину коллекции старинных купюр

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Из Крыма на Украину пытались вывезти альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства, сообщает kp.ru.
Таможенники пресекли вывоз из Крыма на Украину коллекции старинных купюр
  • © crimea.customs.ru

Житель полуострова не предоставил никаких документов на антиквариат и не указал коллекцию в таможенной декларации.

«Среди выявленных банкнот — денежные знаки номиналом 250 рублей 1918 года, а также государственные кредитные билеты номиналом 1 рубль, 5 рублей и 10 рублей (1898—1909 годов), казначейские знаки номиналом 20 и 40 рублей», — заявили в пресс-службе крымской таможни.

Там напомнили, что вывозить антиквариат, в том числе ценные бумаги старше 100 лет, можно только со специальным разрешением от Минкультуры. Также необходимо внести ценный груз в таможенную декларацию.

В 2018 году портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростове-на-Дону дело о контрабанде античных монет передали в суд.

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