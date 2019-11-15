Медведев поручил разработать программу модернизации областных театров

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на встрече с деятелями культуры, что дал поручение сформулировать предложения по подготовке трёхлетней программы по реконструкции зданий региональных театров.

«Я хочу, чтобы мои коллеги проработали вопрос о том, чтобы создать трёхлетнюю программу по модернизации, то есть по капитальной реконструкции театральных зданий в областных центрах, я думаю, что это будет очень и очень полезно», — цитирует ТАСС Медведева.

Также он сообщил о планах правительства России выделить «в самое ближайшее время 1,5 млрд рублей именно для областных театров» для приведения в порядок материальной базы.

Ранее URA.RU передавало, что в правительстве Челябинской области сообщили, что Челябинский молодёжный театр закроется на ремонт в связи с получением федерального транша по нацпроекту «Культура».