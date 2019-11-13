Власти рассказали о планах по ремонту Челябинского молодёжного театра

В правительстве Челябинской области сообщили, что Челябинский молодёжный театр закроется на ремонт в связи с получением федерального транша по нацпроекту «Культура», сообщает URA.RU.

«Театр получил дополнительные средства по нацпроекту в размере 80 млн рублей. Предполагалось, что эти деньги придут в будущем году, но транш пришёл раньше. Естественно, отказаться мы не можем, поэтому решили провести новые торги и продолжить текущий ремонт. Теперь речь идёт о полном обновлении инфраструктуры», — рассказал вице-губернатор Вадим Евдокимов.

ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт театров Удмуртии в 2020 году планируют направить почти 54 млн рублей.