В Минтрансе Подмосковья рассказали о планах установить около 1,5 тысячи «лежачих полицейских»

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В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о намерении установить около 1,5 тыс. искусственных неровностей на дорогах региона, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минтрансе Подмосковья рассказали о планах установить около 1,5 тысячи «лежачих полицейских»
  • ©mos.ru

Как уточнили в областном Минтрансе, «лежачие полицейские» будут установлены на освещённых участках дорог, рядом с пешеходными переходами, вблизи школ, детских садов, поликлиник и культурно-досуговых центров, а также в местах, где чаще всего бывают ДТП, в соответствии с программой «Успокоение движения в городах».

В этом году планируется установить 700 дополнительных неровностей, в следующем — порядка 1,5 тыс., добавили в пресс-службе.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что зампред комитета Совета Федерации по экономическому развитию Валерий Васильев прокомментировал идею сократить период эксплуатации шипованной резины.

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