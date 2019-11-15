В Минтрансе Подмосковья рассказали о планах установить около 1,5 тысячи «лежачих полицейских»

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о намерении установить около 1,5 тыс. искусственных неровностей на дорогах региона, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в областном Минтрансе, «лежачие полицейские» будут установлены на освещённых участках дорог, рядом с пешеходными переходами, вблизи школ, детских садов, поликлиник и культурно-досуговых центров, а также в местах, где чаще всего бывают ДТП, в соответствии с программой «Успокоение движения в городах».

В этом году планируется установить 700 дополнительных неровностей, в следующем — порядка 1,5 тыс., добавили в пресс-службе.

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