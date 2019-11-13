В Совфеде оценили предложение сократить период использования шипованной резины

Зампред комитета Совета Федерации по экономическому развитию Валерий Васильев прокомментировал идею сократить период эксплуатации шипованной резины, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу сенатора.

По его мнению, вопрос использования шипованной резины требует комплексного решения, поскольку затраты на строительство и ремонт дорог в России огромны, и работу в этом направлении нужно начинать с серьёзного анализа.

«Предложение в ограничении сроков используемой в зимнее время шипованной резины нуждается в широком обсуждении. Возможно, это можно и нужно делать, но данное решение должно носить рекомендательный характер, поскольку климатические пояса в стране различны и для каждого региона потребуется введение особых правил», — заявил Васильев.

По его словам, необходимо обратиться к опыту других северных стран по использованию шипованной резины, её влиянию на дороги, а также применению материалов дорожных покрытий.

Кроме того, сенатор предложил продумать вопрос использования в южных регионах России всесезонных шин.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал предложение сократить период использования шипованных шин в России.