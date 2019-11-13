В Совфеде оценили предложение сократить период использования шипованной резины

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Зампред комитета Совета Федерации по экономическому развитию Валерий Васильев прокомментировал идею сократить период эксплуатации шипованной резины, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу сенатора.
В Совфеде оценили предложение сократить период использования шипованной резины
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

По его мнению, вопрос использования шипованной резины требует комплексного решения, поскольку затраты на строительство и ремонт дорог в России огромны, и работу в этом направлении нужно начинать с серьёзного анализа.

«Предложение в ограничении сроков используемой в зимнее время шипованной резины нуждается в широком обсуждении. Возможно, это можно и нужно делать, но данное решение должно носить рекомендательный характер, поскольку климатические пояса в стране различны и для каждого региона потребуется введение особых правил», — заявил Васильев.

По его словам, необходимо обратиться к опыту других северных стран по использованию шипованной резины, её влиянию на дороги, а также применению материалов дорожных покрытий.

Кроме того, сенатор предложил продумать вопрос использования в южных регионах России всесезонных шин.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал предложение сократить период использования шипованных шин в России. 

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