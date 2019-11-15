В Роскачестве подвели итоги сравнительного исследования отечественных и импортных продуктов

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования, в рамках которого россияне сравнили качество отечественных продуктов и импортных, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт организации.
В Роскачестве подвели итоги сравнительного исследования отечественных и импортных продуктов
  • РИА Новости

Согласно итогам опроса, большинство россиян считают, что качество отечественных продуктов не уступает импортным.

76% россиян считают, что отечественные продукты ничем не уступают зарубежным, ввоз которых запрещён в связи с введением продовольственных санкций.

При этом 26% положительно настроенных потребителей считают, что товары отечественного производства даже лучше.

Также отмечается, что большинство россиян волнует качество молочной продукции: 30% опрошенных отмечают наличие проблем в этой категории.

Второе место по недовольству занимают мясо и птица (23%), третье — рыба (19%).

Известен и возраст большинства респондентов, которых не устраивает качество продукции: молочных изделий — старше 35 лет, мяса — младше 44 лет, рыбы — старше 45 лет.

Ранее специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества цыплят-бройлеров, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить