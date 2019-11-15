В Роскачестве подвели итоги сравнительного исследования отечественных и импортных продуктов

Специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования, в рамках которого россияне сравнили качество отечественных продуктов и импортных, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт организации.

Согласно итогам опроса, большинство россиян считают, что качество отечественных продуктов не уступает импортным.

76% россиян считают, что отечественные продукты ничем не уступают зарубежным, ввоз которых запрещён в связи с введением продовольственных санкций.

При этом 26% положительно настроенных потребителей считают, что товары отечественного производства даже лучше.

Также отмечается, что большинство россиян волнует качество молочной продукции: 30% опрошенных отмечают наличие проблем в этой категории.

Второе место по недовольству занимают мясо и птица (23%), третье — рыба (19%).

Известен и возраст большинства респондентов, которых не устраивает качество продукции: молочных изделий — старше 35 лет, мяса — младше 44 лет, рыбы — старше 45 лет.

Ранее специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества цыплят-бройлеров, сообщает ФБА «Экономика сегодня».