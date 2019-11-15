Эксперт оценил сообщения о возможности введения в России запрета на водку с ароматизаторами

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в России с 2021 года могут запретить производство водки с синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения.

По его словам, в новом техническом регламенте есть ошибки, но время позволяет их исправить.

«Что касается золотых хлопьев, то это экзотика, используется из тысячи производителей кем-то одним. А вот ванилин очень распространён, он присутствует во многих рецептах. Поэтому добиться того, чтобы эти компоненты были исключены из регламента, — это важно, мы этого добьёмся. Это обычная техническая ошибка, их в новом техрегламенте мы насчитали 27», — отметил Косарев.

Ранее «Известия» сообщали, что в России могут запретить водку с ароматизаторами.