Оскар Конюхов рассказал, как подготовиться к кругосветному путешествию

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Сын Фёдора Конюхова и глава его экспедиции Оскар Конюхов в беседе с Nation News рассказал, как нужно готовиться к кругосветному путешествию.
Оскар Конюхов рассказал, как подготовиться к кругосветному путешествию
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По его мнению, очень важно подготовиться морально, духовно и физически. Он напомнил, что к полёту на воздушном шаре его отец готовился 20 лет — с тех пор как узнал о рекордах.

«Фёдор готовился через другие экспедиции. Он дважды поднимался на Эверест, чтобы почувствовать высоту. Даже психологически это было важно, потому что необходимо, чтобы голова оставалась на месте, когда ты сидишь в небольшой гондоле и смотришь с высоты десяти километров на землю. Физическая подготовка тоже важна: тогда нужно было выдержать 11 дней без нормального сна и питания, при этом температура там составляла минус 50 градусов!» — отметил он.

В начале июля российский путешественник Фёдор Конюхов, управляющий самолётом, работающим на солнечной энергии, завершил экспериментальный перелёт из Москвы в Крым.

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