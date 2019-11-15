Самолёт-амфибия Бе-200 приступит к тушению лесного пожара в Крыму

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Самолёт-амфибия Бе-200 приступит к тушению лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Самолёт-амфибия Бе-200 приступит к тушению лесного пожара в Крыму
  • РИА Новости

«Вчера в 16:20 на тушение вылетел вертолёт Ми-8, оборудованный водосливным устройством, а сегодня в 12:15 было принято решение о привлечении к тушению пожара многоцелевого самолёта-амфибии Бе-200 МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение огня осложняется рельефом местности и сильным ветром.

Ранее в МЧС заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районе лесного пожара.

Уточнялось, что возгорание возникло 14 ноября, в тушении огня принимают участие более 300 человек, задействовано почти 60 единиц техники.

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