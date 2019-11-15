В Госдуме опровергли данные о запрете на посуточную аренду квартир

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что информация о том, что в России запретили посуточную аренду квартир, не соответствует действительности.
В Госдуме опровергли данные о запрете на посуточную аренду квартир
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

По его словам, нельзя трактовать таким образом постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях.

«Это в любом случае приведение в соответствие нормативки с законами о хостелах. Нового в нём ничего. Второе. Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что аренда жилья является гражданско-правовыми отношениями, в то время как гостиничные услуги предполагают наличие перечня требований, в частности обязательную регистрацию гостей в ФМС.

«Поэтому аренду никто запретить не может. По крайней мере, на сегодняшний момент об этом речи не идёт и трактовать это так нельзя», — заключил он.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить