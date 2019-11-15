В Госдуме опровергли данные о запрете на посуточную аренду квартир

Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что информация о том, что в России запретили посуточную аренду квартир, не соответствует действительности.

Об этом он сказал РИА Новости.

По его словам, нельзя трактовать таким образом постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях.

«Это в любом случае приведение в соответствие нормативки с законами о хостелах. Нового в нём ничего. Второе. Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что аренда жилья является гражданско-правовыми отношениями, в то время как гостиничные услуги предполагают наличие перечня требований, в частности обязательную регистрацию гостей в ФМС.

«Поэтому аренду никто запретить не может. По крайней мере, на сегодняшний момент об этом речи не идёт и трактовать это так нельзя», — заключил он.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.