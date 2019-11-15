В Москве в трамвае мужчина избил беременную женщину
- РИА Новости
«Сотрудники полиции установили, что, находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала», — заявили в полиции.
По подозрению в нападении на женщину задержали 41-летнего жителя Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В октябре во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.