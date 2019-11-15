В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП
  • РИА Новости

Отмечается, что в ходе лабораторных исследований воды реки Сисим было установлено наличие в ней «значительного количества взвешенных веществ». 

При этом вред, причинённый реке Сисим, оценивается в более 2 млн рублей.

По данным прокуратуры, загрязнённые воды поступили в реку Сисим после разрушения накипи технологического отстойника.

Дело возбуждено по ст. 246 УК России («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Ранее специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае. 

19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате ЧП погибли 17 человек. 

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